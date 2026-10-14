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Регион
Опубликовано 14 октября, 15:27

На побережье Новороссийска обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На побережье Новороссийска обнаружили небольшие выбросы нефтепродуктов. Специалисты уже приступили к очистке береговой линии, однако происхождение загрязнения пока устанавливается. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края со ссылкой на региональное министерство ГО и ЧС.

Загрязнение выявили во время планового мониторинга прибрежной территории. По данным ведомства, обнаруженные вещества не относятся к нефтепродуктам, которые перевозил танкер, пострадавший в октябре. При этом окончательно определить состав и источник выбросов должны лабораторные исследования.

К очистке побережья привлекли 42 специалиста. На месте работают сотрудники аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС» и муниципальные спасатели Новороссийска. Для ликвидации загрязнения задействовали 11 единиц техники.

Ситуация находится под постоянным контролем региональных властей. Наблюдение за экологическим состоянием побережья и морской акватории ведётся круглосуточно. При этом крупных нефтяных пятен на поверхности Чёрного моря и значительных выбросов на берег пока не обнаружено.

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Ранее Life.ru сообщал о введении режима повышенной готовности в Новороссийске и Геленджике. Причиной стала угроза разлива нефтепродуктов после атаки безэкипажных катеров на танкер в Чёрном море. Распоряжение губернатора Вениамина Кондратьева предусматривает усиленный экологический мониторинг и готовность спасательных служб к ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

Больше новостей о загрязнении окружающей среды и защите природы — в разделе «Экология» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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