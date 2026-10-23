Торговое судно затонуло у берегов Румынии после удара дрона, один моряк погиб

Девять человек спасены, один погиб после происшествия с торговым судном Khoryv в Чёрном море неподалёку от Румынии. Ещё троих членов экипажа продолжают искать. Такие данные приводит Морская администрация страны.

Судно под флагом Коморских островов оказалось в бедственном положении примерно в 13 морских милях от Констанцы, за пределами территориальных вод Румынии. На борту находились 13 моряков — десять граждан Украины и трое граждан Азербайджана. Сигнал поступил в морской координационный центр около 10:00 мск. К месту происшествия направили суда румынского агентства спасения людей на море и МВД страны.

Поискам мешают плохая погода и низкая видимость. Из-за этих условий задействовать вертолёт невозможно, спасательная операция продолжается на воде. По информации Realitatea Plus, судно затонуло и могло перевозить нефтепродукты. По некоторым данным, «Хоров» ударил беспилотник, что вызвало пожар на борту. Как сообщает Digi24, судно во время атаки находилось за пределами территориальных вод Румынии, но недалеко от морской границы страны. Происхождение предполагаемого беспилотника не подтверждено.