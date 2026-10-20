НАТО объявила об усилении разведки и наблюдения в Чёрном море

НАТО намерена усилить своё присутствие в Чёрном море и направить в регион дополнительные средства разведки и наблюдения. Решение было объявлено по итогам заседания Североатлантического совета на уровне послов, посвящённого ситуации в акватории. Об этом сообщила представитель альянса Алисон Харт в социальной сети X.

«Послы НАТО провели сегодня заседание Североатлантического совета по ситуации в Чёрном море», — отметила Харт.

По её словам, поводом для встречи стала растущая угроза применения беспилотников в регионе. Для укрепления безопасности альянс решил выделить дополнительные возможности по сбору разведывательной информации, мониторингу обстановки и изучению беспилотных систем.

«НАТО направит дополнительные возможности в регион, включая средства разведки, мониторинга и экспертизы», — заявила представитель организации.

Заседание было созвано по инициативе Румынии и Болгарии. Обе страны являются членами НАТО и имеют выход к Чёрному морю.

Ранее Life.ru рассказывал о заявлении генсека НАТО Марка Рютте о возможном усилении военного присутствия альянса в Чёрном море. Тогда поводом стали атаки беспилотников на торговые суда у побережья Болгарии.