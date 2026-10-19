Корабли — по разным маршрутам: Турция предложила России и Киеву план перемирия в Чёрном море

Турция предложила России и Украине прекратить атаки в Чёрном море и организовать отдельные безопасные маршруты для гражданских судов. Соответствующую инициативу Анкара передала Москве и Киеву через главу МИД Хакана Фидана, сообщает турецкая газета Milliyet.

Согласно предложенному плану, украинские торговые суда смогут добираться до пролива Босфор вдоль побережья Румынии и Болгарии. Для российского гражданского флота предусмотрен другой маршрут — вдоль берегов Грузии и Турции.

Таким образом Анкара рассчитывает снизить риски для морских перевозок и предотвратить новые атаки на коммерческие суда. Предполагается, что стороны договорятся не наносить удары по гражданскому судоходству и обеспечат безопасность выделенных маршрутов.

По информации Milliyet, турецкая инициатива напоминает механизм зерновой сделки, действовавшей в 2022–2023 годах. Однако новый вариант предполагает защиту не только судов с продовольствием, но и других гражданских грузовых перевозок.