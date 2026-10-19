Турция отказалась смягчать ограничения на проход военных кораблей через проливы
Мост Султана Селима Грозного через Босфор. Обложка © Wikipedia / VikiPicture
Турция не намерена пересматривать действующие ограничения на проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы, несмотря на обострение обстановки в Чёрном море. Анкара считает сохранение нынешнего режима важным условием региональной безопасности. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в турецком правительстве.
«Турция намерена твёрдо придерживаться своей позиции по проходу военных кораблей через проливы. В нынешних условиях особенно важно не допускать дальнейшей эскалации напряжённости в Чёрном море», — подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, власти страны продолжат соблюдать Конвенцию Монтрё, которая регулирует движение военных судов через турецкие проливы. Анкара рассматривает этот международный договор как один из ключевых инструментов поддержания стабильности в регионе.
Турция ограничила проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы в 2022 году после начала конфликта на Украине и не меняет эту позицию. Конвенция Монтрё предусматривает особый порядок судоходства в военное время, включая ограничения для кораблей воюющих государств. При этом документ не устанавливает безусловного запрета на проход любых военных судов.