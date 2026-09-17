Россиянин успешно переплыл Босфор и сравнил пролив с двадцатью реками Дон

Россиянин Дмитрий Семёнов успешно преодолел знаменитый заплыв через пролив Босфор в августе 2026 года. В интервью «Чемпионату» спортсмен рассказал, что ему удалось пройти дистанцию в 6,5 километра за 1 час 24 минуты и 49 секунд.

Несмотря на тщательную подготовку, путь до старта в Стамбуле и сам вид водной глади вызвали у пловца сильные эмоции и заставили по-новому осознать масштаб предстоящего испытания.

Семёнов подчеркнул, что особенно впечатляющим стало сравнение Босфора с привычными российскими реками. Пересекая мост, который служил ориентиром после старта, он смотрел на воду и понимал: если ширина родного для многих Дона составляет 50–100 метров, то Босфор достигает 2200 метров в ширину.

По словам спортсмена, это примерно двадцать таких рек, и осознание того, что в случае нештатной ситуации выплыть на берег будет намного сложнее, добавляло серьёзности моменту.

А ранее Life.ru писал, что свыше полутора тысяч пловцов пересекли пролив Дарданеллы в Турции в рамках 39-го межконтинентального заплыва. Среди них — 50 граждан России. Маршрут протяжённостью около пяти километров пролегал от Эджеабата на европейском берегу до Чанаккале на азиатской стороне пролива.