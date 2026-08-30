50 россиян переплыли Дарданеллы

Более полутора тысяч пловцов пересекли пролив Дарданеллы в Турции в рамках 39-го межконтинентального заплыва. Среди участников были 50 россиян, передаёт РИА «Новости».

На старт вышли 1535 спортсменов. Маршрут протяжённостью около пяти километров пролегал от Эджеабата на европейском берегу до Чанаккале на азиатской стороне пролива.

Из-за сильного южного течения участникам фактически приходилось преодолевать около 3–3,5 километра. На прохождение дистанции им отвели максимум 1 час 45 минут, после чего оставшихся в воде пловцов начали поднимать на катера, чтобы возобновить судоходство по Дарданеллам.

Безопасность спортсменов обеспечивали около 120–130 катеров. Каждый участник также получил чип для хронометража: если после финиша устройство не возвращают, организаторы должны начать проверку и спасательную операцию.

По словам одного из организаторов Эрхана Измирлиоглу, в этом году число участников из России выросло почти втрое и достигло 50 человек. Первым до финишной платформы добрался турецкий спортсмен, официальные результаты организаторы должны объявить отдельно.

Мерам безопасности уделили повышенное внимание после гибели российского пловца Николая Свечникова, который пропал во время заплыва через Босфор в августе 2025 года. Его тело обнаружили в Стамбуле только в январе 2026-го. Ранее Life.ru рассказывал, как мать Николая Свечникова почтила память сына в Стамбуле перед очередным межконтинентальным заплывом через Босфор. Она опустила венок на воду в районе парка Куручешме, неподалёку от места, где спустя почти пять месяцев после исчезновения нашли тело спортсмена.