Мать погибшего в Босфоре пловца Свечникова почтила память сына в Стамбуле
Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории России) / Николай Свечников
Мать 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, погибшего в прошлом году во время заплыва через Босфор, почтила его память, опустив венок на воду в проливе. Церемония прошла в районе парка Куручешме — именно там в январе этого года обнаружили тело спортсмена, пишет РИА «Новости».
В воскресенье в Стамбуле прошёл ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор — участие приняли почти 2,5 тысячи пловцов из Турции и десятков стран. В этом году организаторы усилили меры безопасности: каждый участник обязан использовать буй оранжевого цвета, чтобы его было лучше видно в воде. Нарушителей дисквалифицируют.
В этом году число российских участников сократилось более чем в полтора раза — до 289 человек. Общая регистрация упала на 16% — до 2430 человек. Организаторы ввели обязательное использование буёв для всех пловцов: нарушителей дисквалифицируют. Семья Свечникова подала жалобу в прокуратуру Стамбула на организаторов заплыва. Генконсульство России рассчитывает, что турецкие власти установят все обстоятельства гибели россиянина.
Свечников пропал 24 августа 2025 года во время заплыва через Босфор в Стамбуле. Его отсутствие заметили спустя несколько часов. Тело россиянина обнаружили в проливе только в январе 2026 года, а 31 января спортсмена похоронили.
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