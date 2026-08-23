Мать погибшего в Босфоре пловца Свечникова почтила память сына в Стамбуле

Мать 29-летнего российского пловца Николая Свечникова, погибшего в прошлом году во время заплыва через Босфор, почтила его память, опустив венок на воду в проливе. Церемония прошла в районе парка Куручешме — именно там в январе этого года обнаружили тело спортсмена, пишет РИА «Новости».

В воскресенье в Стамбуле прошёл ежегодный межконтинентальный заплыв через Босфор — участие приняли почти 2,5 тысячи пловцов из Турции и десятков стран. В этом году организаторы усилили меры безопасности: каждый участник обязан использовать буй оранжевого цвета, чтобы его было лучше видно в воде. Нарушителей дисквалифицируют.

В этом году число российских участников сократилось более чем в полтора раза — до 289 человек. Общая регистрация упала на 16% — до 2430 человек. Организаторы ввели обязательное использование буёв для всех пловцов: нарушителей дисквалифицируют. Семья Свечникова подала жалобу в прокуратуру Стамбула на организаторов заплыва. Генконсульство России рассчитывает, что турецкие власти установят все обстоятельства гибели россиянина.