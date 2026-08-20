Мать погибшего в Босфоре Свечникова вернётся в Стамбул за ответами

Мать российского пловца Николая Свечникова 21 августа прилетит в Стамбул, чтобы попытаться получить заключение турецких судмедэкспертов о причинах смерти сына. Об этом она рассказала РИА «Новости».

«Я собираюсь приехать 21 августа в Турцию, хотела побывать на Босфоре, где потеряла сына... Прилечу, будем, конечно, пытаться получить судмедэкспертизу», — сказала Галина Свечникова.

По словам женщины, официальный отчёт турецкой судебно-медицинской экспертизы семье не удаётся получить уже более полугода. Во время поездки Галина также намерена побывать на Босфоре — почти через год после исчезновения сына.

История Свечникова началась 24 августа 2025 года: 29-летний пловец участвовал в международном заплыве через Босфор, но до финиша так и не добрался. Его искали несколько месяцев, а родственники добивались расследования действий организаторов соревнования и обращались в прокуратуру Стамбула.

Лишь 20 января 2026 года в Босфоре обнаружили тело, а спустя два дня ДНК-экспертиза подтвердила личность Свечникова. 31 января спортсмена похоронили в подмосковном Одинцове. Тогда его мать рассказывала Life.ru, что семья ждёт результатов экспертиз и намерена добиваться ответственности организаторов заплыва.

В феврале российские дипломаты отмечали, что окончательные выводы о причинах гибели можно будет делать после получения экспертных заключений. Теперь, спустя почти год после трагедии, семья по-прежнему пытается получить официальный документ от турецкой стороны. Life.ru ранее подробно рассказывал об ожидании результатов расследования.