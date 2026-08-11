Анкара не будет пускать военные корабли через Босфор и Дарданеллы

Турция не намерена смягчать режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Анкара продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтрё. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правительстве страны.

По словам собеседника агентства, военные суда по-прежнему не допускаются через турецкие проливы, а власти внимательно следят за тем, чтобы действующие ограничения не обходили. Заявление прозвучало на фоне сообщений турецкой прессы о давлении на Анкару со стороны ряда стран НАТО.

Как утверждалось, союзники хотят добиться более свободного доступа флотов в Чёрное море из-за ситуации вокруг Украины и угроз судоходству. Одновременно Анкара обсуждает с Москвой и Киевом возможный механизм предотвращения атак на суда в Чёрном море. По данным источника агентства, консультации проходят в закрытом формате, их детали пока не раскрываются.