Анкара не будет пускать военные корабли через Босфор и Дарданеллы
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Турция не намерена смягчать режим прохода военных кораблей через Босфор и Дарданеллы. Анкара продолжит строго соблюдать Конвенцию Монтрё. Об этом рассказал РИА «Новости» источник в правительстве страны.
По словам собеседника агентства, военные суда по-прежнему не допускаются через турецкие проливы, а власти внимательно следят за тем, чтобы действующие ограничения не обходили. Заявление прозвучало на фоне сообщений турецкой прессы о давлении на Анкару со стороны ряда стран НАТО.
Как утверждалось, союзники хотят добиться более свободного доступа флотов в Чёрное море из-за ситуации вокруг Украины и угроз судоходству. Одновременно Анкара обсуждает с Москвой и Киевом возможный механизм предотвращения атак на суда в Чёрном море. По данным источника агентства, консультации проходят в закрытом формате, их детали пока не раскрываются.
Напомним, Анкара ограничила проход военных кораблей через Босфор и Дарданеллы ещё в 2022 году, сославшись на Конвенцию Монтрё. Сейчас в правительстве страны вновь подтвердили, что Анкара и дальше не собирается разрешать военным судам проход в Чёрное море. Эксперты полагают, что турецкие власти попросту заботятся о своих интересах и не хотят проблем с торговлей из-за военого конфликта.
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