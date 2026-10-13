Рютте сообщил о готовности НАТО усилить меры сдерживания в Чёрном море

НАТО может усилить меры сдерживания и обороны в Чёрном море после атак беспилотников на торговые суда у побережья Болгарии. Об этом сообщил генсек альянса Марк Рютте, допустив корректировку военного присутствия в регионе в зависимости от развития ситуации.

Поводом стали новые инциденты с гражданскими кораблями, произошедшие 13 октября вблизи болгарского побережья. Один из сухогрузов затонул после удара дронов, второй получил повреждения.

«Мы уже усилили наше присутствие на восточном фланге и продолжим следить за обстановкой в сфере безопасности, при необходимости корректируя наши меры сдерживания и обороны», — написал Рютте в соцсети X.

Генсек также сообщил, что обсудил происшествия с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым. По его словам, альянс продолжит тесное взаимодействие с союзниками в Черноморском регионе.

Болгарские власти организовали спасательные операции после атак на два торговых судна. Экипаж повреждённого сухогруза Chelsea 3 удалось эвакуировать. По данным местных властей, с затонувшего корабля спасли пятерых моряков, ещё 11 числятся пропавшими без вести.

При этом Радев подчеркнул, что убедительных доказательств, позволяющих установить виновных в атаках, пока нет. Болгария обратилась за содействием к НАТО и Евросоюзу для расследования обстоятельств произошедшего.

Ранее Life.ru сообщал, что Болгария запросила помощь ЕС и НАТО в расследовании атак на торговые суда. Премьер-министр Румен Радев направил обращения руководству европейских структур и Североатлантического альянса, попросив технического содействия в установлении обстоятельств инцидентов.