Болгария вызовет посла России после атак на суда в Чёрном море

Болгарские власти намерены вызвать российского посла Элеонору Митрофанову после новых атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море. Об этом сообщил премьер-министр страны Румен Радев, подчеркнув, что убедительных доказательств причастности какой-либо стороны к произошедшему пока нет.

Поводом стал ночной инцидент с грузовым судном Chelsea 3, шедшим под флагом Мальты. По словам главы правительства, сигнал бедствия поступил около 1:30, когда корабль находился в 18 морских милях к востоку от города Бяла.

Члены экипажа рассказали, что три беспилотника поразили палубу и корпус судна. На борту находились 15 человек — семеро граждан Украины и восемь азербайджанцев. Всех моряков эвакуировали в порт Варна, пятеро получили лёгкие травмы.

Радев также сообщил о ещё одном происшествии, информацию о котором власти получили во время экстренного заседания Совета безопасности. В 17 морских милях от населённого пункта Крапец под удар попало другое судно. По данным премьера, оно затонуло, одного члена экипажа удалось спасти.

После случившегося София уведомила представителей НАТО и Евросоюза. Болгарский премьер намерен обсудить ситуацию с генеральным секретарём альянса Марком Рютте и добиваться помощи в расследовании атак.

При этом Радев отдельно отметил, что установить виновных пока не удалось. Ранее российская сторона заявляла, что не была инициатором ударов по торговым судам в Чёрном море.

Накануне новых атак Болгария обратилась к ЕС и НАТО за технической помощью в расследовании инцидентов в Чёрном море. По данным Life.ru от 12 октября, Румен Радев направил соответствующие письма председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генсеку альянса Марку Рютте. Болгарские специалисты не смогли обнаружить обломки беспилотников, поэтому установить их происхождение не удалось.