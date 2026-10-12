Болгария запросила у ЕС и НАТО помощь в расследовании атак на суда в Чёрном море

Правительство Болгарии обратилось к Евросоюзу и НАТО за технической поддержкой для расследования атак беспилотников на два торговых судна в Чёрном море. Об этом 12 октября сообщила пресс-служба Совета министров страны.

Премьер-министр Румен Радев направил письма председателю Евросовета Антониу Коште, главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и генеральному секретарю НАТО Марку Рютте.

«В письмах <...> премьер-министр Румен Радев подчеркнул необходимость поддержки союзников и призвал к приоритетному решению этого вопроса, учитывая его неотложный характер», — говорится в сообщении болгарского правительства.

Болгарские власти пока не смогли обнаружить обломки беспилотников, несмотря на предпринятые поисковые меры. Из-за этого установить происхождение аппаратов также пока не удалось.

Радев заявил, что Болгария намерена принять все необходимые меры для установления неоспоримой ответственности за произошедшее. В Софии рассчитывают на техническую поддержку ЕС и НАТО для продолжения расследования атак.

Атака на два торговых суда состоялась в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море. Целями удара стали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. На Able после атаки начался сильный пожар. Всех 18 моряков, находившихся на борту, эвакуировал болгарский паром Dioscuria.