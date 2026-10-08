Maritime.bg: Атакованное судно Alfa Watan затонуло у Болгарии на глубине 2 км
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Судно Alfa Watan, подвергшееся атаке дронов 6 октября, затонуло у побережья Болгарии на глубине около двух километров. Об этом сообщил специализированный портал Maritime.bg.
Такая глубина осложняет обследование останков. По данным издания, София обратилась за содействием к Европейскому агентству морской безопасности, однако оно может проводить подводные работы лишь до отметки 1500 метров.
Состояние второго атакованного судна, Able, остаётся неизвестным. Портал допускает два варианта: оно продолжает дрейфовать без экипажа либо уже ушло под воду.
Ранее руководитель дирекции аварийно-спасательной деятельности Морской администрации Болгарии Румен Николов сообщил, что при последнем визуальном осмотре в корпус поступала вода, а корма была заметно погружена. По его оценке, вероятность затопления была высокой.
Моряков с Able эвакуировали до этих сообщений. Предположение о гибели судна пока не подтверждено.
Атака на два сухогруза произошла 6 октября в исключительной экономической зоне Болгарии. Как ранее сообщал Life.ru, Alfa Watan шёл под флагом Того, а Able — Палау. На втором борту вспыхнул пожар; всех 18 моряков забрал болгарский паром Dioscuria. Среди спасённых были пострадавшие, которым оказали помощь. На момент той публикации происхождение беспилотников не установили.
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