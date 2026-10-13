Сигнал бедствия посреди ночи: Дроны атаковали судно у побережья Болгарии

Судно под флагом Мальты подверглось атаке беспилотников недалеко от побережья Болгарии. В результате инцидента два моряка получили лёгкие травмы, сообщает портал Maritime.bg.

Речь идёт о судне CHELSEA 3, которое следовало вдоль болгарского побережья Чёрного моря. Перед атакой оно вышло из турецкого черноморского порта Гиресун и направлялось к следующей точке маршрута.

Сигнал бедствия с борта поступил около 1:30 по местному времени. После этого в район происшествия направили катер пограничной полиции.

По данным портала, оба пострадавших моряка получили лёгкие травмы.