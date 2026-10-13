Сигнал бедствия посреди ночи: Дроны атаковали судно у побережья Болгарии
Maritime.bg: Судно под флагом Мальты атаковали дроны у побережья Болгарии
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Судно под флагом Мальты подверглось атаке беспилотников недалеко от побережья Болгарии. В результате инцидента два моряка получили лёгкие травмы, сообщает портал Maritime.bg.
Речь идёт о судне CHELSEA 3, которое следовало вдоль болгарского побережья Чёрного моря. Перед атакой оно вышло из турецкого черноморского порта Гиресун и направлялось к следующей точке маршрута.
Сигнал бедствия с борта поступил около 1:30 по местному времени. После этого в район происшествия направили катер пограничной полиции.
По данным портала, оба пострадавших моряка получили лёгкие травмы.
Ситуация с атаками на торговые суда в Чёрном море обострилась в начале октября. 6 октября Life.ru сообщал, что беспилотники атаковали два сухогруза в исключительной экономической зоне Болгарии: судно Alfa Watan под флагом Того затонуло, а на борту Able под флагом Палау возник пожар. Атака привела к эвакуации экипажа повреждённого судна. Всех 18 моряков с Able забрал болгарский паром Dioscuria, среди спасённых были пострадавшие, которым оказали первую помощь. После инцидента София усилила внимание к безопасности судоходства в регионе. Президент Болгарии Илияна Йотова созвала экстренное заседание Консультативного совета национальной безопасности, посвящённое рискам для морской безопасности и критической инфраструктуры страны. При этом происхождение беспилотников, атаковавших суда у болгарского побережья, установить пока не удалось. 12 октября Life.ru сообщал, что Болгария запросила у ЕС и НАТО техническую помощь в расследовании, поскольку обломки аппаратов обнаружить не удалось.
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