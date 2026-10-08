Болгария намерена обсуждать безопасность Чёрного моря на всех форумах ЕС

Болгария собирается обсуждать безопасность Чёрного моря на каждом форуме Евросоюза, прежде всего на заседании Европейского совета 15–16 октября. Об этом сообщает издание Rapporteur.

Такую рекомендацию властям страны дал Консультативный совет по национальной безопасности. Он предложил разработать единые правила ЕС для обеспечения свободного и безопасного судоходства. Для обнаружения потенциальных угроз также хотят задействовать европейские спутниковые системы наблюдения.

Кроме того, Софии посоветовали укрепить сотрудничество с Румынией и Турцией. Ещё одной инициативой стало введение моратория на военные действия в Чёрном море с участием всех прибрежных государств, включая Россию, Украину, Болгарию, Румынию, Грузию и Турцию. Для технической и юридической оценки произошедших инцидентов предложено обратиться в Международную морскую организацию.

Как отмечает Rapporteur, позиция болгарских властей может придать новый импульс дискуссии о более активном и системном участии Евросоюза в обеспечении морской безопасности.

Напомним, ранее сообщалось, что в исключительной экономической зоне Болгарии в Чёрном море беспилотники атаковали два торговых судна. Одно затонуло, на другом вспыхнул пожар. Целями удара стали сухогрузы Alfa Watan под флагом Того и Able под флагом Палау. На Able после атаки начался сильный пожар. Всех 18 моряков, находившихся на борту, эвакуировал болгарский паром Dioscuria. Среди спасённых есть пострадавшие, им оказали первую помощь прямо на судне.