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Регион
Опубликовано 23 октября, 13:39

Воздушная атака сорвана: ПВО уничтожила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Собянин: Силы ПВО отразили атаку четырёх беспилотников на Москву

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Москву, уничтожив четыре беспилотника, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, летевших на Москву», — написал Собянин.

По словам градоначальника, воздушные цели были перехвачены дежурными расчётами ПВО Министерства обороны России. После уничтожения беспилотников к местам падения их фрагментов направились сотрудники оперативных служб.

Информация о конкретных районах перехвата воздушных целей и возможных разрушениях пока не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал об отражении одной из крупнейших атак беспилотников на Московский регион с начала года. Вечером 21 октября и ночью 22 октября в сторону столицы направлялись 630 дронов. По данным Собянина, большинство уничтожили на дальних рубежах, ещё 163 — непосредственно на подлёте к Москве. В результате атаки пострадали два человека.

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Андрей Бражников
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