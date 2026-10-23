Воздушная атака сорвана: ПВО уничтожила четыре беспилотника на подлёте к Москве

Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную воздушную атаку на Москву, уничтожив четыре беспилотника, направлявшихся к столице. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, воздушные цели были перехвачены дежурными расчётами ПВО Министерства обороны России. После уничтожения беспилотников к местам падения их фрагментов направились сотрудники оперативных служб.

Ранее Life.ru сообщал об отражении одной из крупнейших атак беспилотников на Московский регион с начала года. Вечером 21 октября и ночью 22 октября в сторону столицы направлялись 630 дронов. По данным Собянина, большинство уничтожили на дальних рубежах, ещё 163 — непосредственно на подлёте к Москве. В результате атаки пострадали два человека.