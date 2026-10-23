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Опубликовано 23 октября, 12:58

Школы в Городецком округе под Нижним Новгородом перевели на дистант из-за БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vereshchagin Dmitry

Школы и колледжи Городца Нижегородской области 23 октября перевели на дистанционное обучение после атаки беспилотников. Одновременно в городе закрыли мост, ограничили движение автомобилей и приостановили работу общественного транспорта.

Информацию об изменении формата занятий опубликовали официальные сообщества местных учебных заведений. Переход на дистанционное обучение подтвердил глава Городецкого округа Александр Мудров.

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Ранее из-за беспилотной опасности перекрыли проезд по дамбе Нижегородской ГЭС. Объезд возможен по дорогам общего пользования.

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Матвей Константинов
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