Школы в Городецком округе под Нижним Новгородом перевели на дистант из-за БПЛА
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Школы и колледжи Городца Нижегородской области 23 октября перевели на дистанционное обучение после атаки беспилотников. Одновременно в городе закрыли мост, ограничили движение автомобилей и приостановили работу общественного транспорта.
Информацию об изменении формата занятий опубликовали официальные сообщества местных учебных заведений. Переход на дистанционное обучение подтвердил глава Городецкого округа Александр Мудров.
Ранее из-за беспилотной опасности перекрыли проезд по дамбе Нижегородской ГЭС. Объезд возможен по дорогам общего пользования.