В ДНР при повторной атаке дрона ВСУ пострадал командир пожарного расчёта

В Волновахском округе ДНР украинский беспилотник повторно атаковал место пожара, повредив автоцистерну спасателей. После возвращения в часть командиру отделения потребовалась госпитализация из-за акубаротравмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управлении МЧС России по региону.

Происшествие случилось ночью 22 октября. Первоначально дрон ударил по частному домовладению, в результате чего загорелась хозяйственная постройка. На место прибыли сотрудники экстренной службы, которым удалось справиться с пламенем и предотвратить его распространение.

Однако сразу после завершения тушения последовала новая атака. На этот раз целью стала стоявшая поблизости пожарная машина. Удар пришёлся по правой стороне кабины, причинив технике повреждения. Несмотря на это, весь расчёт сумел самостоятельно вернуться в подразделение.

«По возвращении командир отделения почувствовал ухудшение самочувствия. Он был госпитализирован с акубаротравмой», — уточнили в ведомстве.

Остальные сотрудники смогли покинуть опасное место на повреждённом автомобиле.