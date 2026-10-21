Итальянская «Пума» не пережила встречи с ВС РФ: Минобороны раскрыло потери ВСУ
Минобороны РФ сообщило об уничтожении редкого итальянского БТР Puma в ДНР
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Российские военнослужащие поразили редкую итальянскую бронемашину Puma, находившуюся на вооружении ВСУ. Технику, сведения о поставках которой на Украину ранее не раскрывались публично, уничтожили подразделения Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России от 21 октября.
По данным военного ведомства, российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям нескольких украинских бригад.
Боевые действия велись в районах Дружковки, Краматорска, Славянска и Василевской Пустоши в ДНР.
Особое внимание привлекла именно итальянская Puma. Эта бронетехника считается сравнительно редкой, поскольку выпускалась ограниченными сериями и не получила такого широкого распространения, как многие другие западные бронемашины.
Puma разработали в Италии для перевозки военнослужащих и выполнения разведывательных задач. Машина существует в нескольких модификациях, включая варианты с колёсной формулой 4×4 и 6×6.
Оба исполнения отличаются компактными размерами и сравнительно небольшой массой. При этом бронезащита машины рассчитана прежде всего на противодействие стрелковому оружию и осколкам.
О появлении итальянских бронетранспортёров Puma в распоряжении украинских военных стало известно в августе 2025 года. Тогда в открытых источниках появились кадры использования этих машин подразделениями ВСУ.
Поставки итальянской бронетехники на Украину начались задолго до появления на передовой редких БТР Puma. Ещё в июле 2022 года бывший президент Украины Пётр Порошенко сообщил о закупке для ВСУ итальянских бронемашин MLS SHIELD, приобретённых на частные пожертвования. Осенью того же года стало известно о передаче Киеву от 20 до 30 самоходных гаубиц M109L. Тогда итальянские СМИ отмечали, что полные перечни военной помощи засекречены, однако сообщали также о поставках бронетранспортёров M113 и использовании украинскими подразделениями итальянских бронеавтомобилей Lince. В апреле 2023 года Financial Times сообщила о проблемах с боеготовностью переданных Италией гаубиц: по словам советника украинского Минобороны, все 20 установок из одной партии оказались непригодны к немедленному боевому применению. Российское военное ведомство также неоднократно заявляло об уничтожении западной бронетехники. В частности, в мае 2026 года Минобороны РФ сообщило о поражении американских M1117 и HMMWV в Запорожской области при попытке ротации украинских подразделений. Ранее, в декабре 2025 года, поступали сообщения об уничтожении американского БТР M113 возле Константиновки. Данные о поражении техники приводились российской стороной.
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