Российские военнослужащие поразили редкую итальянскую бронемашину Puma, находившуюся на вооружении ВСУ. Технику, сведения о поставках которой на Украину ранее не раскрывались публично, уничтожили подразделения Южной группировки войск в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны России от 21 октября.

По данным военного ведомства, российские подразделения улучшили тактическое положение и нанесли удары по формированиям нескольких украинских бригад.

Боевые действия велись в районах Дружковки, Краматорска, Славянска и Василевской Пустоши в ДНР.

Особое внимание привлекла именно итальянская Puma. Эта бронетехника считается сравнительно редкой, поскольку выпускалась ограниченными сериями и не получила такого широкого распространения, как многие другие западные бронемашины.

Puma разработали в Италии для перевозки военнослужащих и выполнения разведывательных задач. Машина существует в нескольких модификациях, включая варианты с колёсной формулой 4×4 и 6×6.

Оба исполнения отличаются компактными размерами и сравнительно небольшой массой. При этом бронезащита машины рассчитана прежде всего на противодействие стрелковому оружию и осколкам.

О появлении итальянских бронетранспортёров Puma в распоряжении украинских военных стало известно в августе 2025 года. Тогда в открытых источниках появились кадры использования этих машин подразделениями ВСУ.