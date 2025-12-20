В районе Константиновки уничтожен американский БТР «М-113»

В районе населённого пункта Константиновка ДНР личный состав 78-го мотострелкового полка «Север-АХМАТ» совместно с бойцами 1194-го мотострелкового полка 4-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады ликвидировал украинский БТР «М-113» американского производства. Об этом сообщает в телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

Уничтожение БТР ВСУ в районе Константиновки. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«В ходе разведки местности было зафиксировано передвижение вражеского БТР «М-113» американского производства. Немедля ни минуты, группа операторов БПЛА полка «Север-АХМАТ» МО РФ под личным командованием дорогого БРАТА, мужественного офицера Зайнди Зингиева, нанесла по фашистам серию ударов FPV-дронами», — говорится в сообщении.

По данным российских военных, бронетехника была уничтожена в ходе разведки местности с использованием FPV-дронов. В результате операций, как заявляется, ликвидированы 12 бойцов вооружённых сил Украины. Видео с момента удара и результатами операции было снято представителями подразделений.