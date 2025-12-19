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Регион
Опубликовано 19 декабря 2025, 08:53

Один массированный и 6 групповых: «‎Кинжалы» обрушили на Украину «‎удары возмездия»

Минобороны РФ отчиталось о семи ударах возмездия «Кинжалами‎» по Украине за неделю

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские военные за последнюю неделю нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Поражены склады ВСУ с боеприпасами, оборонные предприятия, объекты энергетической инфраструктуры, военный транспорт и порты, а также места сборки и хранения дронов. Под удар попали и позиции ВСУ. Такие дынные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. ВС РФ с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», уточнили в ведомстве.

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Напомним, российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолётного типа в семи регионах. Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской. Атаки также фиксировались над Самарской (6) и Астраханской (6) областями, а также над Курской областью (1) и Краснодарским краем (1).

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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