Российские военные за последнюю неделю нанесли массированный удар по украинским военным объектам. Поражены склады ВСУ с боеприпасами, оборонные предприятия, объекты энергетической инфраструктуры, военный транспорт и порты, а также места сборки и хранения дронов. Под удар попали и позиции ВСУ. Такие дынные приводит пресс-служба Минобороны РФ.

«В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России. ВС РФ с 13 по 19 декабря нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», — уточнили в ведомстве.

Напомним, российские средства ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 94 украинских беспилотника самолётного типа в семи регионах. Наибольшее количество дронов было сбито над Ростовской областью — 36 аппаратов. Ещё 17 БПЛА уничтожили над Белгородской областью, 15 — над Воронежской. Атаки также фиксировались над Самарской (6) и Астраханской (6) областями, а также над Курской областью (1) и Краснодарским краем (1).