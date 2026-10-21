Российская ПВО уничтожила 954 дрона ВСУ и два снаряда HIMARS
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий
Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 954 украинских беспилотника самолётного типа. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 954 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции беспилотников достигло 266 887. В сводке также говорится о 674 самолётах, 284 вертолётах и 672 зенитных ракетных комплексах.
Помимо этого, российские военные, согласно отчёту министерства, уничтожили 31 332 танка и другие боевые бронированные машины. В общей статистике указаны 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 772 артиллерийских орудия и миномёта, а также 75 164 единицы специальной военной автомобильной техники.
Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО во время выборов в ГД уничтожили 1398 украинских беспилотников и восемь крылатых ракет. Такие данные приводил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, наиболее интенсивная атака пришлась на ночь с 19 на 20 сентября, когда в России проходили выборы. Военачальник заявил, что массированные удары были направлены на срыв голосования. В тот период власти также сообщали об атаках дронов на Москву и Подмосковье. На фоне работы противовоздушной обороны вводились ограничения в аэропортах и дополнительные меры безопасности.
Больше новостей о работе российских военных и ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.