Российская ПВО уничтожила 954 дрона ВСУ и два снаряда HIMARS

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО во время выборов в ГД уничтожили 1398 украинских беспилотников и восемь крылатых ракет. Такие данные приводил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, наиболее интенсивная атака пришлась на ночь с 19 на 20 сентября, когда в России проходили выборы. Военачальник заявил, что массированные удары были направлены на срыв голосования. В тот период власти также сообщали об атаках дронов на Москву и Подмосковье. На фоне работы противовоздушной обороны вводились ограничения в аэропортах и дополнительные меры безопасности.