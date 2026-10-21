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Регион
Опубликовано 21 октября, 12:52

Российская ПВО уничтожила 954 дрона ВСУ и два снаряда HIMARS

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)/ Не является фото с места событий

Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 954 украинских беспилотника самолётного типа. Кроме того, были перехвачены два реактивных снаряда американской системы залпового огня HIMARS, сообщили в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 954 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, общее число уничтоженных с начала специальной военной операции беспилотников достигло 266 887. В сводке также говорится о 674 самолётах, 284 вертолётах и 672 зенитных ракетных комплексах.

Помимо этого, российские военные, согласно отчёту министерства, уничтожили 31 332 танка и другие боевые бронированные машины. В общей статистике указаны 1792 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36 772 артиллерийских орудия и миномёта, а также 75 164 единицы специальной военной автомобильной техники.

Силы ПВО России за сутки уничтожили 383 беспилотника ВСУ
Силы ПВО России за сутки уничтожили 383 беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru сообщал, что российские силы ПВО во время выборов в ГД уничтожили 1398 украинских беспилотников и восемь крылатых ракет. Такие данные приводил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, наиболее интенсивная атака пришлась на ночь с 19 на 20 сентября, когда в России проходили выборы. Военачальник заявил, что массированные удары были направлены на срыв голосования. В тот период власти также сообщали об атаках дронов на Москву и Подмосковье. На фоне работы противовоздушной обороны вводились ограничения в аэропортах и дополнительные меры безопасности.

Больше новостей о работе российских военных и ходе специальной военной операции — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Юлия Сафиулина
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