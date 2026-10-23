Проезд по дамбе Нижегородской ГЭС перекрыли из-за беспилотной опасности

Движение по дамбе Нижегородской ГЭС в Заволжье временно перекрыли из-за беспилотной опасности. Об ограничениях сообщил Минтранс Нижегородской области.

Закрыт участок дороги 22К-0020 между Заволжьем и деревней Заборово в Городецком муниципальном округе. Ведомство указало, что объезд возможен по дорогам общего пользования. О возобновлении проезда обещали сообщить отдельно.

Ограничения затронули и пассажирские перевозки. По информации администрации округа, на некоторых дорогах временно приостановили работу общественного транспорта. В местной администрации также сообщили, что оперативные службы обеспечивают безопасность в местах падения обломков беспилотников.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 23 октября ПВО перехватила и уничтожила 443 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, воздушную атаку отражали в том числе над Нижегородской областью.