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Опубликовано 23 октября, 11:55

Проезд по дамбе Нижегородской ГЭС перекрыли из-за беспилотной опасности

Обложка © Wikipedia / Сайга20К

Обложка © Wikipedia / Сайга20К

Движение по дамбе Нижегородской ГЭС в Заволжье временно перекрыли из-за беспилотной опасности. Об ограничениях сообщил Минтранс Нижегородской области.

Закрыт участок дороги 22К-0020 между Заволжьем и деревней Заборово в Городецком муниципальном округе. Ведомство указало, что объезд возможен по дорогам общего пользования. О возобновлении проезда обещали сообщить отдельно.

Ограничения затронули и пассажирские перевозки. По информации администрации округа, на некоторых дорогах временно приостановили работу общественного транспорта. В местной администрации также сообщили, что оперативные службы обеспечивают безопасность в местах падения обломков беспилотников.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 23 октября ПВО перехватила и уничтожила 443 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, воздушную атаку отражали в том числе над Нижегородской областью.

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Татьяна Миссуми
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