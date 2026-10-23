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Регион
Опубликовано 23 октября, 09:35

Массированная атака ВСУ отбита: 443 дрона пытались достать целей от Смоленска до Пскова

Минобороны: За ночь над регионами России уничтожили 443 беспилотника ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника над территорией страны. Воздушную атаку отражали дежурные расчёты ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации военного ведомства, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах самолётного типа. Налёт затронул сразу несколько российских регионов. Средства противовоздушной обороны работали над различными территориями страны, предотвращая дальнейшее продвижение воздушных целей. Перехваты осуществлялись над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской и Орловской областями. В перечень также вошли Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Рязанская и Владимирская области.

Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября
Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении ещё 49 украинских беспилотников за 12 часов 22 октября. По информации Минобороны, воздушные цели были перехвачены над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями, Московским регионом и Крымом.

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Владимир Озеров
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