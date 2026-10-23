Массированная атака ВСУ отбита: 443 дрона пытались достать целей от Смоленска до Пскова
Минобороны: За ночь над регионами России уничтожили 443 беспилотника ВСУ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55
Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 23 октября перехватили и уничтожили 443 украинских беспилотника над территорией страны. Воздушную атаку отражали дежурные расчёты ПВО. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации военного ведомства, речь идёт о беспилотных летательных аппаратах самолётного типа. Налёт затронул сразу несколько российских регионов. Средства противовоздушной обороны работали над различными территориями страны, предотвращая дальнейшее продвижение воздушных целей. Перехваты осуществлялись над Смоленской, Нижегородской, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской и Орловской областями. В перечень также вошли Липецкая, Тамбовская, Воронежская, Рязанская и Владимирская области.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении ещё 49 украинских беспилотников за 12 часов 22 октября. По информации Минобороны, воздушные цели были перехвачены над Псковской, Орловской, Белгородской, Брянской и Курской областями, Московским регионом и Крымом.