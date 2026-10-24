Мэр Орла: После удара ВСУ повреждено остекление домов и автомобили

Орёл приходит в себя после очередной атаки украинских боевиков — ракета, прилетевшая по заводу в Советском районе, оставила после себя не только разрушения на самом предприятии, но и задела жилые кварталы. Мэр города Юрий Парахин сообщил, что в результате удара повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, а также пострадали припаркованные во дворах автомобили. Власти уже оценивают ущерб и обещают оперативно восстановить всё, что пострадало.

«Пострадало остекление в нескольких многоквартирных домах, есть повреждённые автомобили», — написал Парахин на своей странице во «ВКонтакте».

По словам градоначальника, на месте происшествия работают все оперативные службы. Главная задача, которую он обозначил, — обеспечить безопасность жителей, оценить масштаб повреждений и как можно быстрее устранить последствия атаки. Мэр подчеркнул, что ситуация находится на его личном контроле, и поручил коммунальщикам действовать без промедления.

Он также добавил, что управляющие и подрядные организации приступят к восстановительным работам как только будут зафиксированы все повреждения. Таким образом, городские власти намерены не только оперативно устранить последствия удара, но и сделать всё, чтобы подобные ситуации в будущем не заставали жителей врасплох.