В Ростовской области уничтожили более 80 БПЛА за ночь

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, воздушную атаку отражали в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском и Мясниковском.

При этом глава региона предупредил, что угроза новых атак сохраняется. Жителей Ростовской области призвали соблюдать осторожность.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону обломки беспилотника повредили 21 автобус и здание технического обслуживания. Инцидент произошёл на территории одного из филиалов «Ростовпассажиртранса». По словам губернатора, повреждения получили крыша и остекление здания. Пострадавших и возгорания не было.