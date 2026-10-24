Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 24 октября, 07:53

В Ростовской области уничтожили более 80 БПЛА за ночь

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В Ростовской области за ночь уничтожили и подавили более 80 беспилотников. Об этом глава региона Юрий Слюсарь сообщил в своём Telegram-канале.

По словам губернатора, воздушную атаку отражали в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах области: Верхнедонском, Боковском, Миллеровском, Кашарском, Шолоховском, Милютинском, Чертковском, Азовском и Мясниковском.

При этом глава региона предупредил, что угроза новых атак сохраняется. Жителей Ростовской области призвали соблюдать осторожность.

В Ростовской области ввели два уровня оповещения о ракетной угрозе и БПЛА
В Ростовской области ввели два уровня оповещения о ракетной угрозе и БПЛА

Ранее Life.ru сообщал, что в Ростове-на-Дону обломки беспилотника повредили 21 автобус и здание технического обслуживания. Инцидент произошёл на территории одного из филиалов «Ростовпассажиртранса». По словам губернатора, повреждения получили крыша и остекление здания. Пострадавших и возгорания не было.

Больше новостей об атаках беспилотников и чрезвычайных ситуациях читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Александр Блинов
  • Новости
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar