В Ростовской области ввели два уровня оповещения о ракетной угрозе и БПЛА

В Ростовской области с 19 октября начал действовать новый порядок оповещения населения при ракетной и беспилотной опасности. Теперь система предупреждений будет двухуровневой: в одних случаях жителям пришлют сообщения на телефоны, в других — дополнительно включат сирены. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«По решению оперативного штаба региона с сегодняшнего дня вводится новый порядок оповещения в случаях ракетной и беспилотной опасности», — написал он в соцсетях.

При первом уровне опасности жителей продолжат предупреждать с помощью СМС и push-уведомлений. Сирены в таких случаях включать не будут. Этот способ информирования позволит сообщать об угрозах без дополнительного звукового оповещения.

Второй уровень предусмотрен для более конкретных угроз. Сирены могут прозвучать, если поступит сигнал об опасности в определённом городе или районе, появится информация о беспилотниках в воздухе либо начнётся отражение атаки силами противовоздушной обороны. Решение о включении звукового оповещения будут принимать главы муниципалитетов.

Губернатор пояснил, что звук сирены означает сигнал «Внимание всем!». Услышав его, необходимо проверить уведомления на телефоне и прослушать сообщения через уличные громкоговорители. Именно там жителям сообщат дальнейший порядок действий.

Новые правила распространяются на все муниципалитеты Ростовской области. Для населения также разработали единую памятку с рекомендациями на случай воздушной опасности. Слюсарь поручил местным властям разъяснить изменения жителям и довести до них инструкции по безопасности.

Ранее Life.ru сообщал о введении сирен при ракетной опасности в Ростовской области с 8 октября. Тогда власти объявили о запуске централизованного звукового оповещения при подтверждённой угрозе. Теперь порядок уточнили, разделив предупреждения на два уровня.