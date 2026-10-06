С 8 октября в Ростовской области будут включать сирены при ракетной опасности

В Ростовской области с 8 октября начнут включать сирены при объявлении ракетной опасности. О новом порядке оповещения сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь по итогам заседания оперативного штаба.

Одним из основных способов информирования жителей останется мобильное приложение МЧС России. Через него будут приходить предупреждения и рекомендации, также продолжится рассылка СМС-сообщений.

При получении сигнала ракетной опасности жителям рекомендуют направиться в ближайшее заглублённое помещение, подземный переход, паркинг или защитное сооружение гражданской обороны. Если укрытия поблизости нет, следует отойти от окон и выбрать наиболее защищённую часть здания.

С 8 октября при поступлении достоверной информации об угрозе будет задействоваться централизованная система оповещения. Сначала прозвучит сигнал «Внимание всем!», после чего последует речевое сообщение. Сирена будет работать 2 минуты 45 секунд. Новый порядок распространяется на территорию всей Ростовской области.

За минувшие сутки российская ПВО сбила 1750 беспилотников и 17 ракет «Фламинго». По данным Минобороны РФ, среди перехваченных целей также были две управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд американской системы HIMARS. Кроме того, ночь на 6 октября стала рекордной по числу БПЛА, пытавшихся атаковать российские регионы. Военное ведомство сообщало об уничтожении 868 аппаратов.