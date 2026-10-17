В Ростовской области после атаки более 20 БПЛА загорелась автомастерская

На территории автомастерской в Каменске-Шахтинском Ростовской области произошёл пожар после падения обломков беспилотника. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, за минувшую ночь силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили более 20 БПЛА. Атаку отражали в Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Миллеровском, Тарасовском и Каменском районах.

В результате происшествия на территории автомастерской повреждён автомобиль. Информация о других возможных последствиях атаки продолжает уточняться.

Слюсарь предупредил жителей, что беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.