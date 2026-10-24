Пять пострадавших при смертельном ракетном ударе по Орлу находятся в реанимации
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Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом 24 октября сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
«Пять тяжёлых в реанимации. Очень тяжёлых», — рассказал «Орловским новостям» главный врач областной клинической больницы Вадим Мурадян.
По словам медика, в больницу поступили восемь человек. Информацию о тяжёлых пациентах направили московским специалистам, которые согласовали диагнозы и тактику лечения. Одна из пострадавших с лёгкими травмами уже выписана.
Ракетный удар по предприятию в Советском районе Орла произошёл вечером 23 октября. На территории завода вспыхнул серьёзный пожар, который удалось потушить. Число погибших при атаке выросло до трёх. Губернатор Андрей Клычков сообщил, что тела обнаружили во время разбора завалов на повреждённом предприятии. Глава региона выразил соболезнования семьям погибших и пообещал оказать необходимую помощь.