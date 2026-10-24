Пять пострадавших при смертельном ракетном ударе по Орлу находятся в реанимации

Пятеро пострадавших при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле находятся в реанимации в тяжёлом состоянии. Об этом 24 октября сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

«Пять тяжёлых в реанимации. Очень тяжёлых», — рассказал «Орловским новостям» главный врач областной клинической больницы Вадим Мурадян.

По словам медика, в больницу поступили восемь человек. Информацию о тяжёлых пациентах направили московским специалистам, которые согласовали диагнозы и тактику лечения. Одна из пострадавших с лёгкими травмами уже выписана.