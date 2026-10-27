До пяти выросло число погибших в результате ракетного удара ВСУ по заводу в Орле

Число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Орле 23 октября увеличилось до пяти человек. При разборе завалов спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Ранее было известно о четырёх жертвах удара. Судьба ещё одного сотрудника оставалась неизвестной. Накануне спасатели перенесли поиски пропавшего мужчины на другой участок разрушенного здания.

По последним опубликованным данным, за медицинской помощью после атаки обратились 19 человек. Семеро пострадавших находились на стационарном лечении.

Ракетный удар пришёлся по предприятию в Советском районе Орла вечером 23 октября. На территории завода возник пожар, который впоследствии потушили. Повреждения также получили расположенные поблизости многоквартирные дома и припаркованные автомобили.

Ранее Life.ru рассказывал, что в момент атаки на заводе находились около 200 человек. По словам губернатора, после объявления ракетной опасности сотрудники успели эвакуироваться. Клычков поблагодарил руководство предприятия за оперативные действия, благодаря которым удалось избежать большего числа жертв.