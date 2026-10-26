В Орле изменили место поисков пропавшего после ракетного удара ВСУ
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В Орле спасатели перенесли поиски мужчины, пропавшего после ракетного удара ВСУ по предприятию, на другой участок завалов. О смене места работ губернатор Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».
Установить местонахождение человека пытаются в том числе с помощью записей камер наблюдения, установленных на объекте. Специалисты изучают видеоматериалы, чтобы проверить имеющиеся предположения о его судьбе. Одновременно продолжается разбор разрушенных конструкций, однако результатов пока нет.
Трагедия произошла 23 октября в Советском районе города. В результате попадания ракет погибли четыре человека, ещё семеро пострадавших остаются на стационарном лечении. По данным главы региона, для атаки украинские военные использовали боеприпасы производства стран НАТО. Помимо самого предприятия, повреждения получили соседние многоквартирные дома и припаркованные автомобили. В области действует горячая линия, куда жители могут сообщить о причинённом ущербе. На месте происшествия продолжают работать экстренные службы.