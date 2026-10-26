В Орле изменили место поисков пропавшего после ракетного удара ВСУ

В Орле спасатели перенесли поиски мужчины, пропавшего после ракетного удара ВСУ по предприятию, на другой участок завалов. О смене места работ губернатор Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».

Установить местонахождение человека пытаются в том числе с помощью записей камер наблюдения, установленных на объекте. Специалисты изучают видеоматериалы, чтобы проверить имеющиеся предположения о его судьбе. Одновременно продолжается разбор разрушенных конструкций, однако результатов пока нет.