Завод в Орле возвращают к работе после ракетного удара: Сотрудникам пообещали компенсации

В Орле начали восстанавливать предприятие, пострадавшее при ракетном ударе 23 октября. Сотрудникам, которые будут вынуждены временно прекратить работу, пообещали компенсации. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По словам главы региона, на заводе уже разбирают завалы и оценивают масштаб повреждений. Одновременно руководство предприятия ищет возможности возобновить производство.

К решению вопроса подключился Минпромторг России. Клычков рассказал, что обсудил ситуацию с руководством ведомства, а его представитель уже побывал на повреждённом объекте.

«Сейчас решаем вопрос по взаимодействию с Минпромторгом для дальнейшей работы предприятия и сохранения деятельности», — пояснил губернатор.

Отдельно власти намерены поддержать работников, которым из-за последствий удара придётся уйти на вынужденный простой. Клычков заверил, что им предоставят компенсации при участии министерства.

Напомним, 23 октября ракетный удар повредил предприятие в Советском районе Орла. По последним данным губернатора, погибли четыре человека, ещё 19 обратились за медицинской помощью. Семеро пострадавших находятся на стационарном лечении, поиски ещё одного человека продолжаются.

Ранее Life.ru рассказывал о повреждениях жилых домов и автомобилей рядом с заводом. В нескольких многоэтажках выбило стёкла, муниципальные службы приступили к оценке ущерба. Кроме того, Орловская областная клиническая больница мобилизовала свои ресурсы для приёма раненых. Медики одновременно задействовали оба компьютерных томографа и подготовили операционные, чтобы оказать помощь поступившим пациентам.