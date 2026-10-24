Губернатор Клычков показал обломки ракет НАТО для смертельного удара ВСУ по Орлу

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал три фотографии обломков ракет западного производства, обнаруженных после удара по гражданскому объекту в Орле. При разборе разрушенного здания спасатели нашли тела трёх погибших. Об этом глава региона сообщил в мессенджере MAX.

Обломки западных ракет, которыми ВСУ били по Орлу. Фото © Губернатор Клычков

«В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведённых странами НАТО», — написал Клычков.

По словам руководителя области, обнаруженные под обрушившимися конструкциями люди погибли в результате обстрела. Губернатор выразил глубокие соболезнования их близким, подчеркнув, что жители всего региона разделяют боль утраты.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные мероприятия. Специалисты разбирают повреждённые конструкции и устраняют последствия удара.

Одновременно муниципальные службы приступили к обследованию пострадавших квартир. Сотрудники администрации обходят жилые помещения, фиксируют разрушения и собирают сведения, необходимые для последующего возмещения ущерба.

Клычков заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим предоставят необходимую поддержку. Работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры продолжаются.