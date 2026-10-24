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Регион
Опубликовано 24 октября, 15:50

Губернатор Клычков показал обломки ракет НАТО для смертельного удара ВСУ по Орлу

Обложка © Макс / Губернатор Клычков

Обложка © Макс / Губернатор Клычков

Губернатор Орловской области Андрей Клычков обнародовал три фотографии обломков ракет западного производства, обнаруженных после удара по гражданскому объекту в Орле. При разборе разрушенного здания спасатели нашли тела трёх погибших. Об этом глава региона сообщил в мессенджере MAX.

Обломки западных ракет, которыми ВСУ били по Орлу. Фото © Губернатор Клычков

Обломки западных ракет, которыми ВСУ били по Орлу. Фото © Губернатор Клычков

«В Орле продолжается ликвидация последствий террористической атаки киевского режима по гражданскому объекту с использованием ракет, произведённых странами НАТО», — написал Клычков.

По словам руководителя области, обнаруженные под обрушившимися конструкциями люди погибли в результате обстрела. Губернатор выразил глубокие соболезнования их близким, подчеркнув, что жители всего региона разделяют боль утраты.

На месте происшествия продолжаются аварийно-спасательные мероприятия. Специалисты разбирают повреждённые конструкции и устраняют последствия удара.

Одновременно муниципальные службы приступили к обследованию пострадавших квартир. Сотрудники администрации обходят жилые помещения, фиксируют разрушения и собирают сведения, необходимые для последующего возмещения ущерба.

Клычков заверил, что семьям погибших и всем пострадавшим предоставят необходимую поддержку. Работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры продолжаются.

Больница Орла мобилизовала все ресурсы для помощи раненым после прилёта ракет
Больница Орла мобилизовала все ресурсы для помощи раненым после прилёта ракет

Ранее Life.ru сообщал, что после ракетного удара по предприятию в Орле за медицинской помощью обратились восемь человек. Большинство получили травмы от осколков и обрушившихся конструкций. Возникший на территории предприятия пожар удалось полностью потушить, после чего специалисты приступили к обследованию разрушений.

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Владимир Озеров
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