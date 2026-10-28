Один человек ранен при атаке 45 украинских БПЛА в Липецкой области
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. В результате происшествия один человек обратился за медицинской помощью, однако госпитализация ему не понадобилась. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своём канале в мессенджере MAX.
«К счастью, погибших нет. На данный момент за медицинской помощью обратился один человек. Госпитализация не потребовалась», — написал Артамонов.
В общей сложности системы ПВО уничтожили над регионом 45 украинских беспилотников.
Ранее Life.ru сообщал о падении обломков украинского беспилотника на парковку в Липецке. Вечером 24 октября на улице Бунина загорелись несколько автомобилей. Прибывшие экстренные службы ликвидировали пожар. По предварительным сведениям губернатора, тогда никто не погиб и не пострадал.