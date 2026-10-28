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Опубликовано 28 октября, 07:24

Боец Латин: ВСУ атаковали эвакуационную группу ВС РФ при вывозе техники

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Российские военные из эвакуационной группы использовали подбитый танк как укрытие во время атаки FPV-дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил командир отделения ремонтной роты 1442-го гвардейского полка Южной группировки войск с позывным Латин.

Эвакуационная группа направлялась к повреждённой машине, когда заметила приближавшийся беспилотник. До танка оставалось около 400 метров, и бойцы решили укрыться внутри него. По словам Латина, после атаки военные быстро вернулись к выполнению задачи: развернулись, прицепили технику и продолжили движение. Вскоре украинские беспилотники вновь атаковали группу. Несмотря на удары, эвакуацию удалось завершить.

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Ранее Life.ru писал, что украинские военные сбрасывают с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр. Внутри таких свёртков спрятаны взрывные устройства, способные сработать при попытке поднять деньги с земли. Один из подобных случаев произошёл в зоне боевых действий. Внешне находка выглядела как обычная пачка денег, однако внутри был установлен детонатор.

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Тимур Хингеев
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