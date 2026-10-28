ВСУ начали сбрасывать с дронов мины-ловушки в виде пачек пятитысячных купюр
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Украинские военные сбрасывают с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр. Внутри таких свёртков спрятаны взрывные устройства, способные сработать при попытке поднять деньги с земли. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Александр Гуркин.
По словам военнослужащего, один из подобных случаев произошёл в зоне боевых действий. Внешне находка выглядела как обычная пачка денег, однако внутри был установлен детонатор. Военный подчеркнул, что попытка забрать такой предмет может привести к тяжёлым травмам.
«И вот денежка лежит, пятитысячные, пачечка. А в ней аккуратненько сделан детонатор. Берёшь эту пачку — и пальчиков у тебя нет», — рассказал Гуркин.
Он добавил, что украинские подразделения используют для дистанционного минирования тяжёлые беспилотники-гексакоптеры. По его словам, особенно часто опасные предметы сбрасывают на участках, где активно продвигаются российские войска.
При этом взрывчатку могут прятать не только в деньгах, но и в упаковках от продуктов, коробках и пачках сигарет. Гуркин предупредил, что подобные устройства представляют опасность как для военнослужащих, так и для мирных жителей.
«Нам всегда говорили: смотрите под ноги, слушайте небо, ничего не берите», — вспомнил младший сержант инструкции, которые получал ещё во время подготовки.
Ранее Life.ru сообщал, что украинские военные начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками. Такие взрывные устройства внешне практически не отличаются от обычной растительности, что затрудняет их обнаружение. Замаскированные боеприпасы сбрасывают с беспилотников, дистанционно минируя территорию. В силовых структурах предупредили, что подобные ловушки обладают высокой мощностью и могут привести к смертельным травмам. Военнослужащих призвали проявлять особую осторожность при передвижении по потенциально заминированной местности.