ВСУ начали сбрасывать с дронов мины-ловушки в виде пачек пятитысячных купюр

Украинские военные сбрасывают с беспилотников мины-ловушки, замаскированные под пачки пятитысячных купюр. Внутри таких свёртков спрятаны взрывные устройства, способные сработать при попытке поднять деньги с земли. Об этом РИА «Новости» рассказал стрелок штурмового отряда 90-й танковой дивизии группировки войск «Центр» младший сержант Александр Гуркин.

По словам военнослужащего, один из подобных случаев произошёл в зоне боевых действий. Внешне находка выглядела как обычная пачка денег, однако внутри был установлен детонатор. Военный подчеркнул, что попытка забрать такой предмет может привести к тяжёлым травмам.

«И вот денежка лежит, пятитысячные, пачечка. А в ней аккуратненько сделан детонатор. Берёшь эту пачку — и пальчиков у тебя нет», — рассказал Гуркин.

Он добавил, что украинские подразделения используют для дистанционного минирования тяжёлые беспилотники-гексакоптеры. По его словам, особенно часто опасные предметы сбрасывают на участках, где активно продвигаются российские войска.

При этом взрывчатку могут прятать не только в деньгах, но и в упаковках от продуктов, коробках и пачках сигарет. Гуркин предупредил, что подобные устройства представляют опасность как для военнослужащих, так и для мирных жителей.

«Нам всегда говорили: смотрите под ноги, слушайте небо, ничего не берите», — вспомнил младший сержант инструкции, которые получал ещё во время подготовки.