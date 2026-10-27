ВСУ начали маскировать противопехотные мины еловыми ветками

Украинские военные начали использовать еловые ветки для маскировки противопехотных мин в зоне боевых действий. Такие взрывные устройства трудно отличить от растительности, сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«Очередная маскировка противопехотных мин со стороны противника — еловые ветки. Очень правдоподобно выглядит, нужно быть предельно осторожными», — рассказали собеседники агентства.

По данным российских силовиков, замаскированные боеприпасы обладают высокой мощностью и представляют угрозу для жизни. При подрыве человек может получить смертельные травмы.

Представители силовых структур также сообщили, что украинские военные используют беспилотники для доставки и сброса подобных взрывных устройств. Такой способ позволяет размещать мины дистанционно.

Ранее в селе Хорлы Херсонской области российские военнослужащие обнаружили противопехотные мины с магнитными датчиками. По предварительным данным, украинские военные сбросили боеприпасы с беспилотников самолётного типа. Об этом рассказал разведчик-снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зять. По его словам, взрывные устройства реагируют на металлические предметы и представляют опасность для людей. После обнаружения боеприпасов российские военные приступили к разминированию территории населённого пункта.