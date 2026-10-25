ВСУ разбросали с дронов мины, реагирующие на металл, в Херсонской области

В селе Хорлы Херсонской области российские военнослужащие обнаружили мины с магнитными датчиками, которые, предположительно, были сброшены с украинских беспилотников. Об этом рассказал ТАСС разведчик-снайпер 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Зять.

По словам бойца, ВСУ использовали беспилотники самолётного типа для дистанционного минирования населённого пункта. Обнаруженные боеприпасы реагируют на металлические предметы. Сейчас военные занимаются разминированием территории.

Ранее Life.ru сообщал о гибели депутата Каланчакского муниципального совета Сергея Глухенко. По предварительным данным, 56-летний мужчина подорвался на мине ПФМ-1 «Лепесток» в районе Хорлов. Губернатор Владимир Сальдо пообещал оказать помощь семье погибшего.