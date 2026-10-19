В Брянской области грибник подорвался на мине в лесу

В Брянской области 64-летний грибник получил многочисленные травмы после взрыва мины в лесу. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук в своём Telegram-канале.

Происшествие случилось неподалёку от села Стайки Навлинского района. Мужчину госпитализировали. Подробности его состояния пока не раскрываются.

После случившегося глава региона вновь предупредил жителей об опасности походов в лес. Особенно рискованно посещать территории, прилегающие к зоне проведения СВО, и участки, где действуют официальные ограничения.

Ковальчук также напомнил, что при обнаружении предметов, похожих на мины или боеприпасы, нельзя приближаться к ним, трогать или пытаться самостоятельно переместить. Такие действия могут привести к тяжёлым последствиям.

«Будьте бдительны и осторожны!» — заключил он.

Ранее Life.ru сообщал о подрыве двух грибников в Дятьковском районе Брянской области. Тогда в лесу возле деревни Верещовка пострадали 65-летняя женщина и 45-летний мужчина. Обоих доставили в больницу с ранениями различной степени тяжести.