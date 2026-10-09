Опасная тихая охота: Грибников предупредили о минах в пяти регионах России

В пяти российских регионах жителей предупреждают об опасности походов за грибами из-за дистанционного минирования территорий ВСУ. По данным телеграм-канала Mash, в Брянской области уже погиб мужчина, отправившийся на тихую охоту.

Трагедия произошла в районе Жуковки. Как сообщает канал, 47-летний местный житель подорвался на устройстве «Хьюстон». Украинские военные сбрасывают ИБМ-1 на леса и опушки с беспилотников типа «Вампир», утверждает издание. Боеприпасы содержат взрывчатку и сотни металлических поражающих элементов.

Они могут реагировать на приближение человека с металлическими деталями одежды или обуви, а также техники. Ещё одна опасность — срабатывание при ударе. Как пишет канал, такие устройства способны оставаться активными до 30 суток, после чего предусмотрена самоликвидация.

Власти Курской, Белгородской, Калужской и Воронежской областей также призывают граждан отказаться от посещения лесов и завершить грибной сезон, сообщает Mash.

Ранее губернатор Брянской области предупредил о дистанционном минировании лесных и полевых участков. Он призвал не посещать территории возле зоны боевых действий и места, где введены ограничения. При обнаружении подозрительного предмета нельзя к нему прикасаться — о находке следует сообщить по номеру 112.