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Регион
Опубликовано 6 октября, 22:54

Брянский губернатор предупредил о сбрасываемых с воздуха минах ВСУ

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

Обложка © Telegram / Егор Ковальчук

В Брянской области стали чаще фиксировать случаи дистанционного минирования лесных и полевых территорий. Взрывные устройства сбрасывают с воздуха ВСУ, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

«Сбрасываемые взрывные устройства представляют собой тубус, внутри которого находятся акселерометр и датчик на изменение магнитного поля», — написал Ковальчук.

Мины ВСУ в лесах Брянской области. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

Мины ВСУ в лесах Брянской области. Фото © Telegram / Егор Ковальчук

По словам губернатора, устройства активируются после падения на землю. Они взрываются при прикосновении, а также реагируют на металлические предметы, если те находятся на расстоянии до одного метра.

Ковальчук призвал жителей не ходить в леса возле зоны боевых действий и на территории, где власти ввели официальные ограничения. При обнаружении подозрительного предмета нельзя к нему прикасаться. О находке необходимо сообщить по номеру 112.

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Лия Мурадьян
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