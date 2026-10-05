Двое мужчин подорвались на мине в Курской области

Двое мужчин пострадали при подрыве на мине в Хомутовском районе Курской области. Инцидент произошёл в селе Жеденевка, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

22-летний молодой человек получил крайне тяжёлые травмы. По словам губернатора, у него оторваны обе ноги на уровне средней трети бедра. Сейчас пострадавшего оперируют, после чего планируется госпитализация в Курск. Второму мужчине 34 года. По предварительным данным, у него осколочные ранения грудной клетки.

«В селе Жеденевка Хомутовского района на мине подорвались 22-летний молодой человек и 34-летний мужчина», — сообщил Хинштейн.

Ранее Life.ru сообщал, что число пострадавших при падении обломков украинского беспилотника в Курске выросло до пяти. Повреждения получили несколько автомобилей и объекты городской инфраструктуры. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь, а последствия атаки начали устранять экстренные службы.