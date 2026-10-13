В Брянской области два грибника подорвались на взрывном устройстве в лесу

Два грибника пострадали при подрыве на неустановленном взрывном устройстве в Дятьковском районе Брянской области. ЧП произошло в лесу неподалёку от деревни Верещовка. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Ранения получили 65-летняя женщина и 45-летний мужчина. Оба госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Что именно сдетонировало, пока не установлено. Обстоятельства происшествия выясняются.

Жителей региона призвали отказаться от походов в лес в районах, прилегающих к зоне проведения СВО, а также там, где действуют официальные ограничения на посещение.

При обнаружении предмета, похожего на мину или боеприпас, к нему нельзя приближаться, трогать или пытаться самостоятельно перемещать.

Местным жителям также рекомендуют следить за сообщениями властей и оперативными предупреждениями об опасных участках.

Ранее грибников предупредили о минах в пяти регионах России. Речь идёт о Курской, Белгородской, Калужской, Воронежской и Брянской областях.