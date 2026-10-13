Ловушка прямо под кроватью: Боец Майорчик объяснил схему минирования домов солдатами ВСУ

В одном из домов посёлка Никольское в Запорожской области украинские военные устроили ловушку — взрывное устройство заложили прямо под кроватью. Об этом рассказал РИА «Новости» стрелок 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Майорчик.

Как пояснил военный, опасную закладку разместили у самого окна. По его словам, расчёт был на то, что человек полезет в дом через оконный проём и приведёт заряд в действие.

«Обычная коробка, начинённая чем-то. Палка деревянная, небольшая, какие-то провода у него (устройства) шли возле кровати в доме», — описал находку военнослужащий.

Ранее Life.ru рассказывал, что трое солдат ВСУ после взрывов под Запорожьем потеряли ориентиры и по ошибке вышли к российским позициям, приняв их за свои. Во время завязавшегося боя двое украинских военных были уничтожены.