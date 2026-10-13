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Регион
Опубликовано 13 октября, 17:09

Ловушка прямо под кроватью: Боец Майорчик объяснил схему минирования домов солдатами ВСУ

Морпех группировки «Восток» сообщил о мине-ловушке ВСУ под кроватью в Запорожье

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

В одном из домов посёлка Никольское в Запорожской области украинские военные устроили ловушку — взрывное устройство заложили прямо под кроватью. Об этом рассказал РИА «Новости» стрелок 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным Майорчик.

Как пояснил военный, опасную закладку разместили у самого окна. По его словам, расчёт был на то, что человек полезет в дом через оконный проём и приведёт заряд в действие.

«Обычная коробка, начинённая чем-то. Палка деревянная, небольшая, какие-то провода у него (устройства) шли возле кровати в доме», — описал находку военнослужащий.

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Ранее Life.ru рассказывал, что трое солдат ВСУ после взрывов под Запорожьем потеряли ориентиры и по ошибке вышли к российским позициям, приняв их за свои. Во время завязавшегося боя двое украинских военных были уничтожены.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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