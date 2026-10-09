«Орехов горит — скоро будет наш»: Как разведка ВС РФ сломала планы ВСУ в Запорожской области

Российские беспилотники начали выполнять разведывательные полёты над Ореховом в Запорожской области ещё весной 2025 года. С тех пор активность БПЛА на этом направлении значительно возросла, а их операторы продолжают выявлять позиции украинских подразделений. Об этом военнослужащий 42-й дивизии с позывным Мэджик рассказал RT.

По словам бойца, первые аппараты достигли города в апреле прошлого года. Тогда подобная дальность казалась практически недостижимой даже самим операторам. Основными объектами наблюдения стали украинские артиллерийские позиции и площадки, с которых запускались беспилотники.

«Никто тогда не думал, что мы так далеко сможем залететь», — признался Мэджик.

Более интенсивно российские военные начали вести воздушную разведку осенью 2025 года. В октябре и ноябре беспилотники стали регулярно обследовать городскую территорию, выявляя потенциальные цели.

Впоследствии, как утверждает военнослужащий, российские подразделения начали продвижение в сторону Новоданиловки. По его оценке, украинские силы не ожидали появления противника на этом участке, поскольку полагали, что российские позиции находятся значительно дальше.

Сейчас, по информации Мэджика, расчёты украинских дронов используют укреплённые укрытия за Преображенкой. Военный утверждает, что после обнаружения подобных объектов по ним наносятся авиационные удары с применением фугасных авиабомб.

«Орехов горит — скоро будет наш», — заключил военнослужащий.

Ранее Life.ru сообщал о продолжающихся боях за Орехов и поражении пунктов управления украинскими БПЛА в Запорожской области. По информации российских военных источников, подразделения ВС РФ уничтожили три пункта операторов беспилотников, 13 антенн управления и четыре станции спутниковой связи Starlink. Также сообщалось о продвижении российских сил восточнее Орехова, в районе Малой Токмачки и Червоной Криницы.