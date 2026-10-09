Минобороны: Удары ВС РФ вывели из строя инфраструктуру украинских портов
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За минувшую неделю российские военные поразили несколько объектов портовой инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
По информации ведомства, под удары попали мощности, которые использовались для обеспечения украинской армии.
«Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ», — сказано в сообщении.
До этого Life.ru рассказывал, что в ночь на 9 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. По информации Минобороны РФ, целью стали также морские суда, которые использовались в интересах украинских военных.
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