Минобороны: Удары ВС РФ вывели из строя инфраструктуру украинских портов

За минувшую неделю российские военные поразили несколько объектов портовой инфраструктуры на Украине. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По информации ведомства, под удары попали мощности, которые использовались для обеспечения украинской армии.

«Кроме того, выведен из строя ряд объектов инфраструктуры украинских портов, обеспечивавших прием, хранение и распределение грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для ВСУ», — сказано в сообщении.

До этого Life.ru рассказывал, что в ночь на 9 октября российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по портовой инфраструктуре Украины. По информации Минобороны РФ, целью стали также морские суда, которые использовались в интересах украинских военных.