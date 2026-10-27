Ловушка у дороги: В курском приграничье обнаружили начинённую взрывчаткой тушку зайца

В приграничном районе Курской области российские сапёры обнаружили тушку зайца, внутри которой находилось около 250 граммов тротила. По предварительной версии военных, взрывное устройство могли сбросить с украинского беспилотника на дорогу в расчёте на подрыв проезжающего транспорта, в том числе гражданских автомобилей. Об этом ТАСС рассказал командир инженерно-сапёрного батальона бригады «БАРС-Курск» группировки войск «Север» с позывным Мирон.

Необычную находку военнослужащие заметили на обочине во время обследования местности. Тушка животного выглядела неестественно, поэтому специалисты заподозрили опасность и решили проверить её.

«Находили заминированную тушку зайца, которая лежала вдоль дороги. Сама по себе была странной формы, что и вызвало подозрение, подошли ближе и поняли, что она заминирована», — рассказал сапёр.

По словам Мирона, внутри животного находилось примерно 250 граммов тротила. Военный предположил, что тушку специально разместили на проезжей части, чтобы одно из транспортных средств наехало на неё.

«Гражданскому автомобилю, населению это могло нанести большой вред», — подчеркнул командир.

Он добавил, что наиболее вероятный способ доставки подобной ловушки — сброс с беспилотника. При этом точное время появления заминированной тушки и обстоятельства её установки пока не установлены.

Подобные находки уже встречались российским сапёрам в приграничных районах. По их сообщениям, взрывчатку обнаруживали не только в боеприпасах, но и в предметах повседневного обихода. Военные предупреждают, что опасность могут представлять даже вещи, которые на первый взгляд не вызывают подозрений.

Ранее Life.ru сообщал об использовании мёртвых животных для минирования дорог в Запорожской области. По словам военнослужащего группировки «Днепр» с позывным Фара, украинские подразделения прятали взрывные устройства внутри тушек животных и сбрасывали их с беспилотников на проезжую часть. Предполагалось, что такие предметы будут выглядеть как обычные сбитые животные и не вызовут подозрений у водителей. Об аналогичных находках российские сапёры рассказывали и на Харьковском направлении, где взрывчатку, по их данным, размещали внутри мёртвых кошек и зайцев.