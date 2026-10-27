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Опубликовано 27 октября, 08:38

Готовили к штурму: Армия России уничтожила крупное скопление военных ВСУ под Харьковом

ВС РФ уничтожили крупное скопление сил ВСУ у Рубежного

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские войска уничтожили крупное скопление украинских военных и техники в районе села Рубежного Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в российских силовых структурах. По его данным, под удар попала рота «Шквал» 127-й отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ.

«Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127-й отмбр ВСУ в районе Рубежного», — рассказал собеседник агентства.

Украинское командование собиралось направить этих военнослужащих на штурм.

На Харьковском направлении продолжаются активные боевые действия. В сводке Life.ru за 26 октября сообщалось о продвижении российских подразделений в районе Токаревки. По данным военных источников, столкновения также шли на Липцовском участке фронта.

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Ранее Life.ru рассказывал о потерях той же 127-й бригады ВСУ. В сводке за 24 октября со ссылкой на российские военные источники сообщалось, что в районе Бугаевки под удар попали украинские расчёты беспилотников. Тогда же поступала информация о поражении командного пункта ВСУ возле Садовода.

Больше новостей о ситуации на фронте и действиях российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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